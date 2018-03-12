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Швеция готова устроить историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына
Швеция готова содействовать проведению встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает The Local.
"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", – сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.
В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции, которую она играла ранее в американо-северокорейских отношениях. Американские дипломаты в прошлом использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.
"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать.... Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют ", – сказал Левен.
Но Левен подчеркнул, что Швеция не была сильным игроком в Северной Корее, который оказал значительное влияние на Север или Юг.
"Надо помнить, что ключевыми актерами остаются Северная и Южная Корея, США и Китай. Именно они, по сути, должны найти путь вперед", – сказал он.
Американские СМИ, такие как Washington Post и ABC News, ранее называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Источник: https://nv.ua
Теги: Донбасс, Швеция, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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