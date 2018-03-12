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Сотни британцев должны постирать одежду из-за отравления Скрипаля

12.03.2018 09:39
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Посетителей пабов в Солсбери, где побывали отравленные экс-российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, призвали постирать одежду во избежание возможного заражения. 

В государственном агентстве общественного здоровья Англии (Public Health England) посоветовали каждому, кто был в ресторанах The Mill Pub и Zizzi, немедленно постирать одежду, а также протереть другие предметы, которіе вероятно контактировали с токсичным веществом: мобильные телефоны, ювелирные изделия и очки. "Хотя непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, не существует, но возможно, что какие-то вещества, что находились в контакте с одеждой и другими вещами, все еще могут быть в небольших количествах, и следовательно испачкать кожу", - отметили в агентстве.

Источник: http://ua.today 



Теги: Донбасс, отравление, одежда
 
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