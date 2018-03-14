Ангела Меркель избрана канцлером Германии на четвертый срок

14.03.2018 14:55

Ангела Меркель избрана парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд.



Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. «Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.



В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера.



Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу.



Два дня назад Меркель в качестве лидера Христианско-демократического союза, а также председатель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц подписали соглашение о создании нового правительства Германии.



По данным местных СМИ, представители альянса ХДС и ХСС возглавят министерства внутренних дел, экономики и обороны, а члены СДПГ — иностранных дел, финансов и труда.



Напомним, что Ангела Меркель рассчитывала оставаться у власти в случае победы блока партий Христианско-демократический союз на выборах в Бундестаг.

Источник: http://zi.dn.ua