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Евровидение-2018: песня певицы из Израиля "взорвала" сеть

14.03.2018 09:20
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Евровидение-2018: песня певицы из Израиля "взорвала" сеть

Клип певицы на YouTube собрал почти 1 млн просмотров

Совсем недавно букмекеры пророчили победу на Евровидении-2018 представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров, а в комментариях можно прочесть сотни восторженных отзывов и даже поздравления с будущей победой. 

Отметим, что теперь в букмекерской таблице Эстония опустилась на третье место, второе место занимает Чехия, которую в этом году представит Миколас Джозеф с песней "Lie to Me", ну а первое – Израиль.

Отметим, что победивший на Национальном отборе на Евровидение певец MELOVIN пока что находится на 22 позиции в общей таблице прогноза. 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Евровидение, Израиль, клип
 
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