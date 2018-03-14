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Любительница пыток над террористами может возглавить ЦРУ

14.03.2018 11:37
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Любительница пыток над террористами может возглавить ЦРУ

Президент США Дональд Трамп номинировал зам. директора ЦРУ Джину Хаспел на должность директора ЦРУ. Это произошло после того, как он номинировал директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря в связи с тем, что отправил в отставку Тиллерсона. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на CNN. Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года и была назначена заместителем директора Помпео в феврале 2017 года. Как сообщается в анализе CNN, она в основном и занималась управлением текущей работой ЦРУ, в то время, как Помпео часто проводил время с президентом. 

Работая на руководящей роли в контртеррористическом центре, Хаспел проявила себя как сторонница пыток в отношении задержанных по подозрению в терроризме. В частности, против нее выдвигались обвинения о том, что она приказывала уничтожить ведодоказательства применения 83 раза пытки утоплением в воде к подозреваемому в терроризме, содержавшемуся в секретной тюрьме в Таиланде. 

Уже очевидно, что утверждение Хаспел в Сенате не будет проходить гладко и это утверждение не гарантировано. Кроме многих демократов, которые могут возражать против ее назначения, о наличии к ней серьезных вопросов в связи с поддержкой пыток заявили республиканские сенаторы Джон Маккейн и Сюзан Коллинс. Поскольку у республиканцев в Сенате большинство только в один голос, если все демократы будут против назначения, то достаточно, чтобы два республиканца также проголосовали против, чтобы назначение не состоялось. 



Теги: США, Донбасс, ЦРУ
 
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