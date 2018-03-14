Любительница пыток над террористами может возглавить ЦРУ

14.03.2018 11:37

Президент США Дональд Трамп номинировал зам. директора ЦРУ Джину Хаспел на должность директора ЦРУ. Это произошло после того, как он номинировал директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря в связи с тем, что отправил в отставку Тиллерсона. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на CNN. Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года и была назначена заместителем директора Помпео в феврале 2017 года. Как сообщается в анализе CNN, она в основном и занималась управлением текущей работой ЦРУ, в то время, как Помпео часто проводил время с президентом.



Работая на руководящей роли в контртеррористическом центре, Хаспел проявила себя как сторонница пыток в отношении задержанных по подозрению в терроризме. В частности, против нее выдвигались обвинения о том, что она приказывала уничтожить ведодоказательства применения 83 раза пытки утоплением в воде к подозреваемому в терроризме, содержавшемуся в секретной тюрьме в Таиланде.



Уже очевидно, что утверждение Хаспел в Сенате не будет проходить гладко и это утверждение не гарантировано. Кроме многих демократов, которые могут возражать против ее назначения, о наличии к ней серьезных вопросов в связи с поддержкой пыток заявили республиканские сенаторы Джон Маккейн и Сюзан Коллинс. Поскольку у республиканцев в Сенате большинство только в один голос, если все демократы будут против назначения, то достаточно, чтобы два республиканца также проголосовали против, чтобы назначение не состоялось.