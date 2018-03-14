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Отравление Скрипаля: Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН
Премьер-министр Великобритании готовится объявить о санкциях против российских дипломатов
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.
Sky News предполагает, что посол России в Великобритании выслан не будет.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, отравление, ООН, санкции
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