Польша ожидает увеличения числа войск США в стране

14.03.2018 13:48

Численность американских войск в Польше может увеличиться.

Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. При этом он отметил, что недавно в Брюсселе разговаривал об этом с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Блащак добавил: «Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше».

Также, он уточнил: «Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону. Так скажу дипломатически».

Сейчас в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО.

Источник: https://donpress.com