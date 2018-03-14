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У здания бундестага неизвестный пытался напасть на Меркель

14.03.2018 20:30
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У здания бундестага неизвестный пытался напасть на Меркель

В Берлине полиция задержала мужчину, пытавшегося совершить нападение на канцлера Германии Ангелу Меркель.

В полиции отметили, что инцидент произошел на выходе из здания бундестага: «Меркель, которая собиралась ехать к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру, шла к машине. Мужчина побежал к ней, но был остановлен службой безопасности. Канцлер покинула место происшествия».

При этом никаких подробностей инцидента не сообщается.

Известно, что при попытке нападения мужчина громко кричал на «не-немецком» языке.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, нападение, Меркель
 
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