У здания бундестага неизвестный пытался напасть на Меркель

14.03.2018 20:30

В Берлине полиция задержала мужчину, пытавшегося совершить нападение на канцлера Германии Ангелу Меркель.

В полиции отметили, что инцидент произошел на выходе из здания бундестага: «Меркель, которая собиралась ехать к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру, шла к машине. Мужчина побежал к ней, но был остановлен службой безопасности. Канцлер покинула место происшествия».

При этом никаких подробностей инцидента не сообщается.

Известно, что при попытке нападения мужчина громко кричал на «не-немецком» языке.

Источник: https://donpress.com