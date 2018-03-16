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Лавров на сцене экономического форума "показал", как Россия встает с колен (ВИДЕО)

16.03.2018 10:55
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Лавров на сцене экономического форума "показал", как Россия встает с колен (ВИДЕО)

С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума "Россия - страна возможностей". Он зацепился за ступеньку и упал на сцену, пишет Укринформ.
"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" - отшутился Лавров.
Как сообщают российские СМИ, момент падения сфотографировал корреспондент Ura.ru, но через некоторое время снимки были удалены.



Теги: Сергей Лавров
 
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