Российские армейцы перекрыли дорогу, людей не выпускают из поселков: что происходит

16.03.2018 07:55

Российские военные перекрыли в Беларуси трасу Минск-Барановичи

Участок дороги был перекрыт армейскими подразделениями РФ в ходе учений.

«В р-не н/п Береза размещены подразделения БПЛА. Официально — учения», – сообщил в своем Twitter журналист Юрий Колесников.

Отмечается, что данные учения сопутствуются некоторыми странными обстоятельствами. Например, у солдатов нет опознавательных знаков. А местных жителей даже не выпускают с населенных пунктов.

«Солдаты без опознавательных знаков, номера техники закрашены, в эфире — тишина. Местных жителей не выпускают из населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Напомним, на 19 марта назначено начало активной фазы российско-беларуских учений.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области в России проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщили в Минобороны РФ.

Раньше Россия же заявляла о выводе всех подразделений войск с территории Беларуси после завершения совместных военных маневров «Запад-2017».

В совместных российско-белоруских учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.

Активная фаза учений продолжится до 22 марта.

Как сообщалось ранее, стало известно, что на территории аннексированного Крыма РФ размещает большое количество современного ракетного вооружения.

Это и средства ПВО, в том числе комплекс С-400 «Триумф», а также современные фрегаты, которые способны нести ракетное вооружение, комплекс «Калибр», самолеты и тяжелая техника.

С момента оккупации Россия начала активно заполнять личным составом и вооружением не только действующие на 2014 год военные городки, но и восстанавливать старые.

Точное количество российских военных на полуострове назвать невозможно. Однако по данным разведки, их численность составляет около 30 тысяч человек.

Российские наемники также активно переправляют с территории оккупированного РФ Крыма оружие для террористов на Донбассе.

Источник: Politeka