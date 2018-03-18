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Названы угрозы для нового срока Путина
Несмотря на уверенность в своей победе 18 марта, президент РФ Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал, думает о мире и России после себя. Об этом говорится в анализе американского аналитического центра Stratfor о том, каким может быть четвертый президентский срок Путина.
Старший аналитик Stratfor Лорен Гудрих отмечает, что шаги Путина по отдалению России от Запада и попытка вывести социальные и экономические реформы на передний план будут обозначать его четвертый президентский срок после ожидаемой победы 18 марта. В анализе говорится, что даже во времена высокой воинственности Россия, по сути, является слабой страной.
Географически это крупнейшее государство мира, и доставка энергоносителей, продуктов питания и ресурсов на ее территорию является трудным делом. Россия является домом для 160 различных этнических групп и автохтонных народов. И сильные государства-соперники расположены по соседству или недалеко от границ России.
С вхождением Путина в четвертый срок два больших изменения - экономическое и демографическое - угрожают его способности удерживать стабильность и власть. Отмечается, что уровень бедности в России нарастает быстрыми темпами за последние два десятилетия, и минимальная зарплата является ниже приемлемого уровня. Экономика опережает все другие обеспокоенности для россиян. Из более 1100 протестов в 2017 году две трети были связаны с экономикой. Коррупция также подпитывает недовольство в России.
В аналитическом тексте говорится, что такое недовольство назревает и в российских элитах - как в Кремле, так и среди олигархов. Элиты поддерживали Путина, пока их состояния были защищены и росли. Но сейчас их бизнес и финансовые возможности сужаются из-за застойной экономики и все большего давления западных санкций, наложенных за действия Москвы за рубежом. Все это, говорится в статье, спровоцировало рост соперничества среди элит и уменьшило способность Путина приглушать или вмешиваться в такие баталии. Отдельным вызовом для Путина автор текста называет демографию.
Этническое русское население страны уменьшается, и оценки ООН предусматривают общее уменьшение на 10 процентов к 2030 году. Это уменьшение происходит на фоне резкого роста мусульманского населения с 13 млн в 1990 году до прогнозируемых более 20 млн в 2030 году. Эта тенденция усиливает социальную напряженность между этнорелигиозными группами. В статье говорится, что Россия имеет противостояние с Западом, что лишь усугубляет дела дома из-за американских санкций.
Автор текста считает, что сейчас Путин прибегает к стратегии, позволяя возвращение определенного уровня политической дискуссии в России после десятилетий цензуры независимых и иностранных СМИ, убийств и арестов журналистов и оппонентов и распространения месседжей, которые контролируются государством. Автор отмечает, что у Кремля есть понимание, что русский народ - на всех уровнях - хочет площадок, где может выразить несогласие и продвигать свою повестку дня.
"Возвращение политических дебатов еще не означает, что Путин предстал перед реальным оппонентом или значительной оппозицией. Зато его настоящими соперниками являются вызовы перед страной и система культа личности, которую он построил вокруг себя", - говорится в анализе Stratfor. Это побуждает Путина и большинство его страны думать о России без него - это тема, которая ранее была запрещена в российских СМИ.
В статье говорится, что Путин вряд ли выберет одного преемника, но он, возможно, попытается превратить персонифицированную систему во что-то более коллективное, вроде старого советского Политбюро.
"Попытки создать пост-путинскую систему на фоне того, что Россия встала перед многими внутренними и международными вызовами, похоже на большое испытание для Путина. Зная недавнюю историю России, Путин попытается преуспеть там, где другие российские лидеры, такие, как Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, потерпели неудачу", - пишет Лорен Гудрих.
"Мера его успеха станет яснее в ближайшие годы, которые покажут жизнеспособность прежней стабильности России и способность удерживать свое место в мире", - добавляет автор.
Теги: Россия, президент, Путин, угрозы, Запад
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