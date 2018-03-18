- Путин сделал свой выбор09:40
- РФ придется ответить за Крым08:42
- В МИД Украины заявили о Третьей мировой войне16:53
- Дипломатическая война: Россия наносит ответный удар по Великобритании10:46
- Украина наносит удары по российским выборам09:07
- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?08:58
- Давление на Путина нарастает07:22
- Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению20:48
- Россиян не допустят в Украине к дипучреждениям для участия в выборах19:07
- Отравление Скрипаля: генсек НАТО указал на ошибку России18:10
Путин сделал свой выбор
Сегодня, 18 марта, в Академии наук на Ленинском проспекте в Москве проголосовал на выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин. Фактически бессменный, т.к. даже во время своего премьерства страной руководил он, а не ставший президентом Дмитрий Медведев.
Как отмечают российские СМИ, Путин приехал на выборы как никогда рано — около 9:40 утра по местному времени.
У Путина спросили, трудно ему было отдать свой голос и голосовал ли он "через не могу". "Почему "через не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны", - сказал Путин, дав понять, что голосовал сам за себя.
На вопрос о том, какой процент голосов он посчитал бы успешным, президент ответил: "Любой, который позволит исполнять обязанности".
Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.
Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".
Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ борются восемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимают, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".
Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.
Теги: Россия, президент, выборы, Путин
- Медведев объяснил, почему Путин пойдёт в президенты
- МИД РФ: "Россия с уважением относится к выбору украинцев"
- Сергей Безруков отказал Путину
- Янукович поздравил Медведева с успешными выборами
- В России появился еще один претендент на пост президента (ВИДЕО)
- Немецкий политолог: Запад нашел общий язык с Януковичем
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Путин сделал свой выбор09:40
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- РФ придется ответить за Крым08:42
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта