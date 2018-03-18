Путин сделал свой выбор

18.03.2018 09:40

Сегодня, 18 марта, в Академии наук на Ленинском проспекте в Москве проголосовал на выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин. Фактически бессменный, т.к. даже во время своего премьерства страной руководил он, а не ставший президентом Дмитрий Медведев.



Как отмечают российские СМИ, Путин приехал на выборы как никогда рано — около 9:40 утра по местному времени.



У Путина спросили, трудно ему было отдать свой голос и голосовал ли он "через не могу". "Почему "через не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны", - сказал Путин, дав понять, что голосовал сам за себя.



На вопрос о том, какой процент голосов он посчитал бы успешным, президент ответил: "Любой, который позволит исполнять обязанности".



Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.



Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.



Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".



Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ борются восемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимают, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".



Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.