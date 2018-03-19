Путин сообщил, когда намерен покинуть пост президента РФ

19.03.2018 14:00

Президент России Владимир Путин опроверг планы баллотироваться на высший пост государства вновь в 2030 году.

Так, на вопрос журналиста он ответил: «Ну, мне кажется, что-то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что до 100 лет здесь буду сидеть. Нет».

Известно, что Путин приехал в штаб, где поблагодарил сотрудников за работу и провел там импровизированную пресс-конференцию. Кроме того, он уточнил, что у него нет планов проводить в следующие шесть лет конституционную реформу, связанную, например, с перераспределением полномочий между ветвями власти.

Источник: https://donpress.com