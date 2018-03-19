Стало известно, кому Олег Табаков оставил все свое имущество

19.03.2018 22:18

Все имущество скончавшегося 12 марта российского актера и режиссера Олега Табакова досталось вдове артиста Марине Зудиной.

СМИ со ссылкой на достоверные источники отмечают, что еще в конце 1990-х Зудина уговорила мужа переписать практически все владения на нее. При этом в собственности Табакова оставалась лишь одна квартира, однако и эту недвижимость он спустя несколько лет отписал жене.

Теперь все движимое и недвижимое имущество покойного находится в руках его вдовы. В то же время дети Табакова и Зудиной — сын Павел и дочь Мария без наследства не останутся, а вот Антон и Александра (дети от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой), вероятнее всего ничего не получат.

Известно, что Антон Табаков давно живет в Европе, а его сестра Александра много лет не общалась со знаменитым отцом и даже не появилась на похоронах.

Источник: https://donpress.com