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В Антарктиде пингвины стащили оборудование на украинской станции

19.03.2018 07:53
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В Антарктиде пингвины стащили оборудование на украинской станции

В Антарктиде пингвины мешают латвийским полярникам проводить научные исследования, воруя техническое оборудование геологов

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на украинскую полярную станцию “Академик Вернадский”, расположенную на острове Галиндез Аргентинского архипелага, в середине февраля. Ученые изучают внутреннюю структуру арктических ледников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA

Они надеются, что смогут собрать данные, которые помогут понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.

Исследователи берут пробы почв, которые потом будут проанализированы по возвращении в Латвию.

В конце марта на станцию прибудет корабль с украинскими исследователями, после чего продолжится совместная работа.

Напомним, украинский полярный биолог Андрей Утевский 15 лет посещает Антарктиду – в ходе 5 экспедиций он открыл неизвестные человечеству существа и нанес на карту новые географические подводные объекты. Ученый ныряет в ледяную воду Южного полюса на глубину 60 метров со специальным оборудованием.

AquaLung Glacia – это специальные автоматы, которые могут работать в переохлажденной воде, поскольку они не обмерзают и не покрываются коркой льда. На счету Утевского, который является членом команды станции Вернадского, 186 погружений.

В ходе одного из таких погружений известный ученый столкнулся с морским леопардом. Из предметов гордости также скала Кей Стоун, которую нашли во время одного из погружений, а позже нанесли на карту.



Теги: Донбасс, оборудование, пингвин, Антарктида
 
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