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В Китае построили самый длинный стеклянный мост
19.03.2018 17:48
Мост соединил две горы в ландшафтном парке.
Этот по-настоящему жуткий аттракцион обошелся КНР в 1,6 миллиона американских долларов. Мост построен в ландшафтном парке Батайшань провинции Сычуан, он соединил две горные вершины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Самый длинный стеклянный мост для туристов имеет протяженность 488 метров, а для особо храбрых здесь имеется стеклянная дорожка вдоль горы Тайханьшань, покрытие которой начинает «трескаться» под ногами смельчаков.
И хотя это просто искусственно созданный эффект, как показывает практика, испытать такое и остаться при этом хладнокровным удается далеко не каждому туристу.
Теги: Донбасс, Китай, мост
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