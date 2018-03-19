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В Китае собираются запретить стриптиз на похоронах
За каждое подтвержденное заявление правительство предлагает вознаграждение
Министерство культуры КНР решило запретить стриптиз и другие непристойные представления на похоронах, свадьбах и праздниках китайского Нового года.
Китайские власти убеждены, что такие "традиции" развращают граждан, но, что хуже всего – стриптиз могут увидеть дети.
Традиция приглашать на похороны стриптизерш для выполнения эротического танца очень популярна в 19 городах Китая в четырех провинциях.
Министерство культуры КНР открыло горячие линии в провинции Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. И за каждое подтвержденное заявление предлагает денежное вознаграждение.
Почему стриптизерш приглашают на похороны в Китае? Традиция зародилась на Тайване в 1980-х годах. По мнению местных, таким образом можно более массово почтить память покойного, принести ему удачу в загробном мире. Ведь на стриптизерш посмотреть придет гораздо больше людей.
Традицию пробовали искоренить уже в 2006-м и 2015-м. Тогда полиция задерживала лидеров стриптиз-сервисов, которые обслуживали похороны.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Китай, запрет, похороны, стриптиз
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