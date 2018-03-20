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Желаю вам успехов: Меркель поздравила Путина с переизбранием
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая 14 марта в четвертый раз заняла эту должность, поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом говорится в сообщении на сайте бундестага, передает inforesist.org.
«Уважаемый президент, я поздравляю вас с переизбранием президентом Российской Федерации. Сегодня важнее, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и способствовать развитию отношений между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения. Желаю вам успехов в решении задач, которые стоят перед вами», — говорится в поздравлении.
Напомним, действующий президент Владимир Путин победил на выборах главы РФ, набрав более 76% голосов. Первыми его поздравили лидер КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Рауль Кастро, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Сербии Александр Вучич, а также глава Беларуси Александр Лукашенко.
Теги: Донбасс, Путин, Германия, Российская Федерация, выборы президента, Меркель
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