Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России

21.03.2018 07:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил после телефонного разговора с лидером Кремля.

«У нас был очень хороший разговор», — сказал Трамп.

По его словам, он хочет встретиться с Путиным «в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля», а также Украину, Сирию и КНДР.

Источник: https://donpress.com