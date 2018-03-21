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Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России

21.03.2018 07:10
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Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил после телефонного разговора с лидером Кремля.

«У нас был очень хороший разговор», — сказал Трамп.

По его словам, он хочет встретиться с Путиным «в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля», а также Украину, Сирию и КНДР.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
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