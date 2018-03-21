Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Присоединившиеся к проекту «Северный поток-2» получат санкции, - США

21.03.2018 12:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Присоединившиеся к проекту «Северный поток-2» получат санкции, - США

Все компании, которые пожелают присоединиться к реализации проекта «Северный поток-2», могут столкнуться с жесткими санкциями. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепа США

«Мы провели много времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA (Акта противостояния противникам Америки через санкции), а также о том, как человек, компания или страна могут попасть под действие CAATSA и под санкции», - заявила Науэрт. 

По ее словам, США не будут комментировать всех своих действий касательно будущих санкций, однако оставляют за собой право предупредить компании, работающие с энергетическим сектором России – если они ведут такой бизнес, они могут попасть под жесткие санкции. Также представитель Госдепа напомнила европейцам о том, что Соединенные Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток-2». 



Теги: США, Донбасс, Северный поток, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх