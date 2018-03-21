Присоединившиеся к проекту «Северный поток-2» получат санкции, - США

21.03.2018 12:25

Все компании, которые пожелают присоединиться к реализации проекта «Северный поток-2», могут столкнуться с жесткими санкциями. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепа США.



«Мы провели много времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA (Акта противостояния противникам Америки через санкции), а также о том, как человек, компания или страна могут попасть под действие CAATSA и под санкции», - заявила Науэрт.



По ее словам, США не будут комментировать всех своих действий касательно будущих санкций, однако оставляют за собой право предупредить компании, работающие с энергетическим сектором России – если они ведут такой бизнес, они могут попасть под жесткие санкции. Также представитель Госдепа напомнила европейцам о том, что Соединенные Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».