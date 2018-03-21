С дочерью президента произошло ЧП: появились подробности

21.03.2018 09:20

У вертолета, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и Джаред Кушнер, исполняющие функции советников американского президента, отказал один из двигателей.

Как сообщает СNN со ссылкой на источники, из-за этого воздушное судно экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона.

При этом причина отказа двигателя вертолета, который направлялся в Нью-Йорк, не называется.

По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а не самолетом.

Источник: https://from-ua.com