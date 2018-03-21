Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

С дочерью президента произошло ЧП: появились подробности

21.03.2018 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С дочерью президента произошло ЧП: появились подробности

У вертолета, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и Джаред Кушнер, исполняющие функции советников американского президента, отказал один из двигателей.

Как сообщает СNN со ссылкой на источники, из-за этого воздушное судно экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона.

При этом причина отказа двигателя вертолета, который направлялся в Нью-Йорк, не называется.

По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а не самолетом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, дочь, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх