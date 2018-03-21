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Ветеринары усыпили последнего белого носорога в мире
Редкому животному было 45 лет.
В Кении скончался последний на планете самец северного белого носорога по кличке Судан, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Esoreiter.
Белые носороги являются крупнейшими носорогами, и когда-то они жили на всей территории Африканского континента, однако к середине 20-го века их популяция стала насчитывать всего около 2000 особей. В 2006 году браконьерами были застрелены последние северные белые носороги, жившие в дикой природе.
3 года назад в кенийском заповеднике остались лишь Судан, а также его дочь и внучка. Самец страдал от серьезных возрастных недугов, поэтому специалистам пришлось скрепя сердце усыпить его. Животное дожило до 45 лет, что составляет примерно 90 лет по человеческим меркам. Носорога круглосуточно охраняли от браконьеров, однако тяжелое состояние его здоровья вынудило сотрудников заповедника самолично умертвить непарнокопытное.
Из-за своего внушительного возраста Судан страдал от мышечной дистрофии, ломкости костей и больной кожи. В последние дни у него уже не находилось сил встать на ноги или поесть. Прежде чем ввести животному смертельную инъекцию, врачи собрали у него генетический материал. Есть небольшая вероятность, что при помощи него удастся оплодотворить двух оставшихся самок, однако многие специалисты считают, что сохранить вид уже практически невозможно.
Браконьеры, из-за которых данный вид практически вымер, уничтожали белых носорогов ради их рогов. Во многих африканских культурах бытует суеверие, что порошок из рога белого носорога обладает почти что волшебной целительной силой и вылечивает у человека самые тяжелые болезни.
Дабы защищать вымирающих зверей от посягательства браконьеров, охранники стреляли в преступников без предупреждения, однако даже эта крайняя мера не помогла и не отвадила браконьеров незаконно охотиться на носорогов. Цены на их рога на черном рынке слишком высоки, чтобы люди отказались от такого легкого заработка.
Теги: Донбасс, животное, усыпление, носорог
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