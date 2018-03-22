- В Китае нашли вино возрастом 2000 лет15:19
- Глава МИД Франции сделал заявление по Минским соглашениям14:48
- Скандальный польский закон принес первые плоды: вместо поляков-коллаборационистов - украинцы14:20
- В США заявили об опасности новых российских ракет12:20
- «Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США11:17
- Под растаявшим ледником в Антарктиде нашли огромную лестницу09:10
- США увеличат расходы на поддержку Украины08:27
- С 1 апреля изменятся правила выезда из Украины, без этого документа не выпустят07:32
- Захарченко: «В Вашингтоне не дают команду „фас“ на развязывание войны»19:24
- Россия провоцирует самолетами: Украинские ПВО привели в боевую готовность19:06
"Не едят, потому что с червяками и опарышами", - луганские школьники отказываются есть отраву из гуманитарки от "братьев" из РФ. Подробности
В соцсетях продолжают обсуждать инцидент с питанием детей в школах "ЛНР". Люди жалуются, что качество школьных завтраков и обедов никудышное. Вся продукция некачественная, из-за чего многие учащиеся отказываются есть в столовых, предпочитая приносить "тормозки" с собой. Однако руководство школ все списывает как за полное питание детей, делая фейковые отчеты, передает "Диалог.UA".
Так, в оккупированном Роскошном (Лутугинский район - ред.) в середине марта в школе детей накормили рисовой кашей с опарышами. "Мало того, в школе питается меньшая часть учеников, к примеру, из 20 человек из класса в столовой кушают 6−7, из-за многочисленных отравлений начиная с первого сентября, а продукты, естественно, списываются на полное количество посещающих", - пожаловалась одна из мам, добавив, что директор ест спецблюда, которые готовят специально для нее и приносят лично в кабинет.
Причем все это готовится не из российской гуманитарки, которой террористы кормят подрастающее поколение "республики". "В нашем садике дети пшенную кашу не едят, потому что она с червяками. Мы из Луганска", "Куда санстанция смотрит…", "Детям такое давать, совсем охренели в лнр", "А что вы хотите от гуманитарки от "братьев", я бы вообще такое ребенку давать не стала", "Ужасная не только еда для школьников, но и детское питание.
Недавно сыну открыла пачку "Умницы", а там дно все черное", "Лучше детям давать перекусы с собой, здоровее будут. Мы учимся в луганской школе, в феврале дочь третьеклассница так отравилась школьным завтраком, что теперь мимо столовой проходит и даже за соком туда не заходит", - жалуются жители "ЛНР".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, отравление, питание, гуманитарная помощь, школьники
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- "Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности
- Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Срочно: в Киеве объявлена мобилизация, съезжаются люди в военной форме19:40
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине19:20
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"
- Симптомы порчи и как их определить