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«Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США

23.03.2018 11:17
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«Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США

Китай объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд товаров, которые импортируются из США.

Данные меры могут быть приняты для того, чтобы сбалансировать убытки, нанесенные китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.

Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.

Так, на первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Китай, пошлины
 
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