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«Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США
23.03.2018 11:17
Китай объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд товаров, которые импортируются из США.
Данные меры могут быть приняты для того, чтобы сбалансировать убытки, нанесенные китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.
Речь идет о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд.
Так, на первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $ 977 млн.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Китай, пошлины
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