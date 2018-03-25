- Путина короновали08:30
- Миротворцы для Донбасса: посол Германии объяснил связь с санкциями против России16:33
- Песков сделал "заявление по Фрейду" о Савченко12:42
- Мрачный прогноз: Кровь будет литься в Украине еще долго10:31
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В Китае нашли вино возрастом 2000 лет15:19
- Глава МИД Франции сделал заявление по Минским соглашениям14:48
- Скандальный польский закон принес первые плоды: вместо поляков-коллаборационистов - украинцы14:20
- В США заявили об опасности новых российских ракет12:20
- «Ответ Штатам»: Китай намерен повысить пошлины на товары из США11:17
Путина короновали
Еженедельный американский журнал Time поместил на обложку президента России Владимира Путина в короне.
На обложке номера, который должен выйти 2 апреля, бессменный президент РФ изображен в деловом костюме и с короной Российской империи на голове. Рядом надпись "Восходящий царь".
На обложку также вынесены анонсы двух материалов. Один из них - статья журналиста Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине". Вторая - колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".
Как отмечает РБК, журнал Time представлен в четырех версиях для разных регионов мира — версия для США, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также версии отдельно для Азиатского и Тихоокеанского регионов. Обложка с российским президентом будет представлена на всех версиях, кроме американской. В США читатели увидят на обложке подростков, которые борются с насилием и стрельбой в школах.
Кстати, в декабре 2015-го Путина уже пытались короновать. Это сделал сатирик Геннадий Хазанов, 70-летие которого отмечали в Кремле. Во время встречи с Путиным, Хазанов, который его всячески поддерживает, вручил президента копию короны Российской империи, оригинал которой хранится в Алмазном фонде. Путин, правда, короновать себя не дал. Тогда…
Теги: Россия, Путин, СМИ, корона
- Российские СМИ дорисовали портрет Путина на футболке лидера Rammstein
- "Футбольный хулиган, нищий, пьяный и расстроенный тем, что больше не может победить" - международные СМИ о путинской России
- Иностранные СМИ открыто назвали президента России убийцей
- О выкрутасах российских СМИ: "Ну разве так можно с ватой, ребят? У неё же вспыхнуть может"
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев
- И "мстя" моя страшна: Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2018 года
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами08:15
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
- В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ07:30
- Донбасс расстреляли 13 раз07:15
- Лишенные нормальной связи: в ОРДО богатеет "Феникс" и теряют надежду на возврат Vodafone07:00
- Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"06:52
- В Донецке уничтожили "Европу"22:20
- Кого прощать и кого карать: эксперты решали, что делать с неподконтрольным Донбассом22:00
- Власть одного из городов Донбасса выступила с "угольным обращением"21:40
- Жуткие подробности обстрела Авдеевки местный житель рассказал на видео08:46
- Сквозь КПВВ "Марьинка" прорвалось больше всего авто и людей08:32
- Путина короновали08:30
- В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами08:15
- С чем связан рост обстрелов на Донбассе?08:00
- Душ и тонированные окна: как сидится арестованной Савченко07:45
- В Донецкой области из автоматов обстреляли миссию ОБСЕ07:30
- Донбасс расстреляли 13 раз07:15
- Лишенные нормальной связи: в ОРДО богатеет "Феникс" и теряют надежду на возврат Vodafone07:00
- Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"06:52
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Пьянству бой: в Украине запретили продавать алкоголь, - подробности
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине