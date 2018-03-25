Путина короновали

25.03.2018 08:30

Еженедельный американский журнал Time поместил на обложку президента России Владимира Путина в короне.



На обложке номера, который должен выйти 2 апреля, бессменный президент РФ изображен в деловом костюме и с короной Российской империи на голове. Рядом надпись "Восходящий царь".



На обложку также вынесены анонсы двух материалов. Один из них - статья журналиста Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине". Вторая - колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".





Как отмечает РБК, журнал Time представлен в четырех версиях для разных регионов мира — версия для США, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также версии отдельно для Азиатского и Тихоокеанского регионов. Обложка с российским президентом будет представлена на всех версиях, кроме американской. В США читатели увидят на обложке подростков, которые борются с насилием и стрельбой в школах.



Кстати, в декабре 2015-го Путина уже пытались короновать. Это сделал сатирик Геннадий Хазанов, 70-летие которого отмечали в Кремле. Во время встречи с Путиным, Хазанов, который его всячески поддерживает, вручил президента копию короны Российской империи, оригинал которой хранится в Алмазном фонде. Путин, правда, короновать себя не дал. Тогда…