В Москве от сердечного приступа умер основатель МММ

26.03.2018 14:15

В понедельник, 26 марта, в Боткинской больнице в Москве скончался скандально известный основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает Новое время.

Как сообщает Mash, по предварительным данным, он умер в результате сердечного приступа.

"Был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что медиков "почему-то насторожили обстоятельства его смерти", в связи с чем тело Мавроди направили в судебный морг для вскрытия.