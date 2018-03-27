«Более 300 погибших, одни головешки»: в Кемерово медик озвучил страшные данные

27.03.2018 19:50

В сеть выложили видео со стихийного митинга в российском городе Кемерово, собравшегося после после страшного пожара в ТРЦ, на котором один из участников протеста заявил о более 300 погибших во время трагедии, пишет ДонПресс.

Мужчина представившийся врачом линейной бригады скорой помощи, заявил, что все морги города заполнены, в них поступили более 300 человек, 70% из которых — дети.

При этом он уточнил: «Там ничего от людей не осталось, одни головешки».