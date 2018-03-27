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Названа наиболее вероятная причина пожара в Кемерово
27.03.2018 11:30
Следственный комитет России считает версию о коротком замыкании наиболее вероятной причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, сообщаект Телеканал новостей «24».
Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово.
Однако Бастрыкин добавил, что для окончательного ответа на этот вопрос назначили экспертизы. Также, по его словам, следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.
Теги: Кемерово, причины, пожар
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