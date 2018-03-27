Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Никаких трагедий: названа причина, по которой на росТВ долго молчали о пожаре в Кемерово

27.03.2018 17:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Никаких трагедий: названа причина, по которой на росТВ долго молчали о пожаре в Кемерово

Отказ от трагичных новостей или усеченное освещение таких событий - традиционная практика федеральных телеканалов в Российской Федерации, именно поэтому о смертельном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" на росТБ долго молчали.

Об этом говорится в материале "Русской службы ВВС".

Так, телевидение РФ не освещало акции протеста в Волоколамске, где десятки детей попали в больницу с отравлением из-за свалки. Кроме того, телеканалы игнорировали нападения в школах в Улан-Удэ и в Перми в январе 2018 года и не рассказывали о резне в Сургуте летом 2017 года.

"До президентских выборов на федеральных телеканалах действовал жесткий запрет на негативные новости: они не должны были даваться без консультаций с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым или первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым, рассказал ВВС еще один сотрудник телеканала, также попросивший об анонимности", - говорится в материале.

Уточняется, что, вероятно, запрет на негатив распространяется и на период до инаугурации президента РФ. В частности, в преддверии президентских выборов Кремль запустил проект по освещению позитивных новостей об органах власти.

В то же время Песков в ответ на вопрос о существовании запрета на плохие новости назвал информацию "полным абсурдом" и заверил, что не понимает сути вопроса.

Источник Апостроф.



Теги: Россия, Донбасс, телевидение, трагедия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх