Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО

27.03.2018 20:10

Блогеры из России обратились к пользователям социальных сетей с просьбой распространить кусок видео, на котором видно, как перед самым возгоранием в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово молодой человек входит в развлекательный центр и что-то бросает в сухой бассейн и потом идет, оглядываясь.

Именно в этом месте в дальнейшем и произошло возгорание.

Также блогеры утверждают, что этого момента нет в записях, которые представляет власть на осмотр обществу в РФ.

Источник Знамя индустрии.