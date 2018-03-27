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Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
27.03.2018 20:10
Блогеры из России обратились к пользователям социальных сетей с просьбой распространить кусок видео, на котором видно, как перед самым возгоранием в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово молодой человек входит в развлекательный центр и что-то бросает в сухой бассейн и потом идет, оглядываясь.
Именно в этом месте в дальнейшем и произошло возгорание.
Также блогеры утверждают, что этого момента нет в записях, которые представляет власть на осмотр обществу в РФ.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Россия, Донбасс, Кемерово, поджог
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