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Почему на пожаре в Кемерово не сработал сигнал тревоги: власти дали новое объяснение
Ответственного за пожарную сигнализацию уже задержали, отчитались в СК РФ, передает segodnya.ua.
Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на совещании по ликвидации последствий пожара, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным.
"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", – сказал Бастрыкин.
Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", – заявил Бастрыкин.
Напомним, ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала, но ее выключил охранник. Из-за отсутствия сигналов тревоги жертв оказалось больше, чем могло быть, сообщают очевидцы трагедии.
Охранника, о котором идет речь, уже задержали. Кроме него, задержаны еще четверо: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье, 25 марта. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, поздно вечером открытое горение было ликвидировано, однако к утру здание загорелось вновь. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.
Официальное количество жертв достигло 64 человек, среди которых и дети. Впрочем, жители города уверены, что погибших значительно больше. Активисты хотят самостоятельно проверить число погибших и составить соответствующие списки.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Кемерово, пожар, задержание
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