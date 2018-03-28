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Болельщики РФ по футболу пришли на матч с Францией с баннером: «Наша страна - это «Зимняя вишня», а мы в ней - это контактный зоопарк»
Перед началом футбольного матча между сборной России и Франции болельщики российских футболистов вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Как информирует replyua.net, фотографию опубликовал журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров в своем Twitter. На плакате болельщиков было написано: «Наша страна - это «Зимняя вишня», а мы в ней - это контактный зоопарк». Отмечается, что баннер был снят еще до начала товарищеского матча. Журналист добавил: «Полотно вывесили два парня лет по 17. Уже сняли. И унесли».
Напомним, ранее сообщалось, что тысячи собравшихся на акцию в центре Москвы, чтобы почтить память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове россиян, внезапно начали в один голос скандировать, чтобы Путин ушел в отставку, выкрикивая: «Путина в отставку».
Теги: Россия, Донбасс, футбол, Франция, трагедия
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