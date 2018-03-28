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До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня
Космический объект 2018FB максимально приблизится к нашей планете 30 марта.
Размеры этого космического тела, потенциально опасного для нашей планеты, просто шокируют – астероид под кодовым названием 2018FB имеет площадь с большой стадион (для сравнения, Челябинский метеорит был всего около 20 метров в поперечнике). Такой гигант, столкнувшись с Землей, может привести к настоящему Апокалипсису Esoreiter.
Пролетит он близ нашей планеты 30 марта, ученые утверждают, что, не смотря на свой огромный размер и реальную опасность, данный космический «обломок» не причинит нашему «голубому шарику» никаких бед. Сами земляне могут наблюдать пролет астероида лишь в телескопы.
Однако даже такое дальнее «соседство», говорят специалисты, может отрицательно влиять на самочувствие землян, поэтому в последние дни марта лучше не перегружать себя работой и не строить на эти дни грандиозных планов.
К слову заметим, что один из сценариев конца света для Земли видится как раз в столкновении с подобным астероидом. Правда, по прогнозам астрономов, это может произойти лишь через сто с лишним лет. К тому времени, надо полагать, земляне уже научатся бороться с этой опасностью.
Успокаивает и то, что Земля даже в наше время уже дважды (Тунгусский и Челябинский метеориты) подвергалась серьезной опасности со стороны космических тел, но какие-то высшие силы (инопланетяне или люди из будущего, параллельного мира) спасали планету, уничтожая астероиды еще в ее атмосфере. Так что у нас есть маленькая, но реальная надежда, что космическая катастрофа минует Землю…
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, космос, Земля, астероид
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