- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Вербное воскресенье 2018: в чем смысл праздника и почему именно верба08:23
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим21:05
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил, что готов провести ядерное разоружение государства, только в том случае, если США и Южная Корея создадут для этого все необходимые условия, передает Голос UA.
Об этом северокорейский лидер заявил в Пекине, во время встречи с китайским главой Си Цзиньпином.
Он добавил, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова состоит в том, что Южная Корея и американские союзники не могут создать благоприятную обстановку для этого.
«Если США и Южная Корея положительно воспримут наши шаги к разоружению и смогут создать атмосферу стабильности и спокойствия, тогда можно будет решать данную проблему», — отметил Ким Чен Ын.
Напомним, что обострение конфликта между КНДР и США произошло после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в Японском море.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын, ядерное оружие
- В Европе ищут родственника северокорейского вождя
- В Малайзии убили брата Северокорейского диктатора Ким Чен Ына
- Ким Чен Ын обратился к своим артиллеристам
- Американского гиганта обыграли северокорейские мини-баскетболисты (ВИДЕО)
- Ким Чен Ын променял военных на косметологов
- Диктатор Ким Чен Ын скормил своего дядю голодным собакам
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- "Мону Лизу" сделали "невыездной"12:00
- Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику11:39
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- В Харькове подорожал проезд в электротранспорте10:40
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- ХК "Донбасс" в шестой раз стал чемпионом Украины10:00
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- Huawei презентовала конкурента Apple AirPods09:20
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть