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Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи

28.03.2018 19:20
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Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил, что готов провести ядерное разоружение государства, только в том случае, если США и Южная Корея создадут для этого все необходимые условия, передает Голос UA.

Об этом северокорейский лидер заявил в Пекине, во время встречи с китайским главой Си Цзиньпином.

Он добавил, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова состоит в том, что Южная Корея и американские союзники не могут создать благоприятную обстановку для этого.

«Если США и Южная Корея положительно воспримут наши шаги к разоружению и смогут создать атмосферу стабильности и спокойствия, тогда можно будет решать данную проблему», — отметил Ким Чен Ын.

Напомним, что обострение конфликта между КНДР и США произошло после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в Японском море.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын, ядерное оружие
 
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