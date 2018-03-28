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«Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим
28.03.2018 21:05
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» выступил перед жителями города.
При этом он заявил о «травле, которая на него началась», а также о «распространителях слухов».
Тулеев отметил: «Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Травля идет со всех сторон, семьи погибших специально подняли!».
Кроме того, губернатор буквально на пальцах показывал сколько родные погибших получат в качестве компенсации: «Миллион рублей! Пять миллионов рублей!».
Также, он призвал наказать виновных, однако сам так и не попросил прощения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар, компенсация
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