На снимках поверхности Луны нашли колесо

28.03.2018 22:25

Открытие сделал известный уфолог.



Неутомимый уфолог под псевдонимом Джордж Грэхэм, ведущий на хостинге YouTube популярный канал Streetcap1, продолжает поиски присутствия инопланетян на Земле и в ближайшем космосе. Теперь он обнаружил на Луне загадочное колесо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Вернее будет сказать, что Джорж нашел это явно рукотворное колесо на одном из снимков Луны, сделанных астронавтами миссии «Аполона-17». Уфолог обнаружил темный круг, очень напоминающий привычное нам колесо, что в природе просто не может быть. Причем, по мнению исследователя, это «колесо» отбрасывает тень, соизмеримую по направлению с тенями кратеров Луны. Удивляет и то, подчеркивает Грэхэм, что на предыдущих фотоснимках, сделанных минутой ранее, этого колеса нет.



Пользователи Сети интернет предположили, что «колесо» в самом деле могло попасть случайно в виде дефекта съемки, тем более, что в те времена фотоаппаратура была не такая классная, как сейчас. Другие юзеры считают, что это колесо лишний раз доказывает, что американцы никуда не летали и никогда не были на Луне. Кто-то случайно бросил в студии это колесо, и оно попало в кадр вместе с имитацией лунной поверхности.



