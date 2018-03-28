- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим21:05
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи19:20
- Спасатель раскрыл страшную правду о пожаре в Кемерово19:00
- Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор18:48
- После Кемерово: что делать в случае пожара18:18
- Путин готовил вторжение в Украину с помощью Савченко? Вспыли подробности17:45
- «Не стало голоса нашего детства: умер народный артист РФ Олег Анофриев17:29
«Не стало голоса нашего детства: умер народный артист РФ Олег Анофриев
Сегодня в возрасте 87 лет скончался народный артист России, актер театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев, ставший известным благодаря работе над мультфильмами «Бременские музыканты», «Львенок и черепаха» и другими.
На данный момент детали и точная причина смерти остаются неизвестными, однако, по словам актера и телеведущего Александра Олешко, Анофриев долго болел.
Олешко отметил: «Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений».
Олег Анофриев известне ролями в советских кинолентах «Девушка с гитарой», «Друзья и годы», «Это было недавно, это было давно», «Алые паруса». Всего артист снялся более чем в 60 фильмах.
Кроме того, Анофриев заявил о себе как талантливый композитор, его перу принадлежали песни, написанные для телевизионных и мультипликационных проектов «Спят усталые игрушки», для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!», «Бременские музыканты», «Жили три холостяка», «Львенок и черепаха».
В 2004 году Анофриев был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, певец, актер, артист, умерший
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО16:38
- «Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти15:02
- «Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины13:40
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома11:30
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв10:40
- Главарь ОРДО объяснил, почему США хотят «захватить» Донбасс09:48
- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим21:05
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- Новые пенсии: что изменится для сельских жителей20:15
- ЕС обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации19:52
- В Киеве перекрыта станция метро «Левобережная»19:38
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной