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Похороны в Кемерово: на церемонию прощания пришли сотни человек

28.03.2018 11:16
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Похороны в Кемерово: на церемонию прощания пришли сотни человек

Сегодня в российском Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Лишь на отпевание семьи Агарковых - бабушки и двух внуков - пришли несколько сотен горожан, передает РИА Новости.

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков - 8-летний Костя и 10-летняя Маша погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.

"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", - сказал он.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в среду в разных соборах и на кладбищах города. Жертв пожара похоронят на четырех городских кладбищах. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея - брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Объявлен всероссийский день траура.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар, похороны
 
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