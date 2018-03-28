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Спасатель раскрыл страшную правду о пожаре в Кемерово

28.03.2018 19:00
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Спасатель раскрыл страшную правду о пожаре в Кемерово
Спасатель об ужасах в Кемерово: мы спотыкались о детские трупы

Спасатели, работавшие на месте пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" российского города Кемерово, поняли, что ищут трупы, так как криков уже не было слышно.

"Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался пузырями. Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале", - заявил сотрудник МЧС РФ, пишет 360tv.

По его словам, к трагедии привела паника посетителей "Зимней вишни".

"Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро", - объяснил спасатель.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар
 
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