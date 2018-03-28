Тысячи россиян в Москве в один голос требуют отставки Путина

28.03.2018 08:15

Собравшиеся на Манежной площади в Москве вечером, 27 марта более тысячи граждан Российской Федерации, чтут память жертв трагического инцидента в Кемерове, когда в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли, по официальным данным, 64 человека, из которых большая часть дети.



Как информирует replyua.net, в Telegram-канале «Говорит Москва» сообщается, что аналогичная акция собралась на Пушкинской площади. Люди вышли с черными табличками, на которых виднеются надписи: «Москва скорбит», «Страна в огне», «Мы горим». Участники выложили из свечей слово «Кемерово» и запустили в небо белые шары. Москвичи и гости российской столицы принесли цветы и игрушки.



Помимо прочего, стоит отметить, что участники акции требуют отставки президента Российской Федерации Владимира Путина, скандируя в один голос: «Путина в отставку».



