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Запер детей, а сам спасся: родственники погибших в Кемерово узнали, кто закрыл кинозал. ВИДЕО
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибло 64 человека, двери в кинозал, в котором дети смотрели мультик, запер один из зрителей.
Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью, отметил, что об этом узнал во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, пишет Обозреватель.
Он опубликовал свое видеообращение в сети.
Востриков утверждает, что изначально двери во все кинозалы были открыты.
"Нам предоставили видео с камер наблюдения возле прохода в зал. На которых видно, что двери были не заперты. Люди все выбегали… Остались только наши, - потому что там детский мультик. Детишки - они промедлили, пока добрались уже до выхода – в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный", - заявил он.
Он утверждает, что решение запереть двери, заложить щели и дожидаться спасателей принял один из зрителей. Но поскольку спасатели вовремя не прибыли, дети остались гореть в кинозале, отмечает Востриков.
По его данным, мужчине, который закрыл дверь, в итоге удалось спастись.
Теги: Донбасс, Кемерово, дети, пожар
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