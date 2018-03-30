Дочь Сергея Скрипаля пришла в сознание и начала разговаривать

30.03.2018 08:35

Дочь российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия после отравления в британском Солсбери пришла в сознание и начала разговаривать.

Накануне была информация, что 33-летняя Юлия вышла из комы. Как передает BBC со ссылкой на сведения докторов, лечение дочери Скрипаля проходит хорошо и она продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за то, что за последние несколько недель вы оказывали такую ​​высококачественную помощь этим пациентам», — прокомментировала медицинский директор районной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

«Я очень горжусь как нашим фронтовым персоналом, так и всеми теми, кто их поддерживает», — добавила она.

Источник: https://donpress.com