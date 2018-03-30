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Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов
Отказ от персонального номера и чипа в Индии приводит к серьёзным последствиям.
Достаточно давно, 28 января 2009 году, в Индии стартовал проект по цифровой идентификации граждан: каждому жителю страны Национальное Агентство по Уникальной Идентификации присваивает персональный номер из двенадцати цифр, без которого невозможно даже уплатить налоги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В базе UIDAI уже имеются данные 1 млн 324 тыс. человек. Чтобы выдать AADHAAR (тот самый номер), контора фотографирует радужную оболочку глаза, берет отпечатки пальцев и просит заполнить специальную анкету.
Без идентификатора невозможно вести в Индии бизнес, получать любую помощь от государства (пособия, дотации и т.д.) и платить налоги.
Из-за новых законов суды переполнены исками от граждан. Примечательно также то, что базу с идентификаторами людей можно легко купить у дилеров: индийские журналисты смогли это сделать всего лишь за восемь долларов.
Может ли введение AADHAAR как-то относиться с тринадцатому Откровению, в котором говорится, что в Индии начнется настоящий апокалипсис? Никто не сможет ни купить что-то, ни продать без специального номера, отмечается в книге. Надеемся, нововведения до такого не доведут.
Теги: Донбасс, Индия, суд, чип
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