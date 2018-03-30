- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов18:20
- Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ18:05
- Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля16:46
- Уже через 10 – 15 лет: мир предупредили о неизбежности начала новой войны12:50
- Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия12:38
- Трамп намерен вывести войска из Сирии11:15
Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети
Американская комиссия по связи США дала разрешение компании SpaceX на строительство сети Wi-Fi на низкой орбите Земли.
Об этом сообщает Еспресо.
Отмечается, что вся сеть будет состоять из 12 тысяч спутников, однако в Комиссии потребовали от SpaceX запуск 4425 спутников в течение шести лет. На сегодня, компания смогла запустить только 2 спутника.
В случае успеха система Starlink сможет обеспечить доступ в сеть интернет из тех уголков планеты, где сейчас связь отсутствует вообще. В SpaceX при этом добавили, что скорость соединения будет составлять 1 Гб/сек.
По прогнозам, в случае, если к 2025 году проект будет иметь всего лишь 40 миллионов подписчиков, это позволит компании получать 30 миллиардов долларов ежегодно. Эти деньги должны окупить расходы на проведение исследований и разработку космических аппаратов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Интернет, Wi-Fi
- Яндекс хоронит обитателей украинского интернета
- Интернет-аптеки торгуют лекарствами незаконно!
- Українців почав атакувати вірус, більш небезпечний від WannaCry
- Уход "Укртелекома" из оккупированного Донбасса: компания Ахметова официально объявила об отключении всех абонентов, живущих в "ЛДНР"
- Донецкие электрички "засветились" на Яндекс. Расписаниях
- В Луганске взяли "интеллектуального" вора: на нелегальном контенте был чудесный заработок
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле