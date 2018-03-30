Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети

30.03.2018 20:40

Американская комиссия по связи США дала разрешение компании SpaceX на строительство сети Wi-Fi на низкой орбите Земли.



Об этом сообщает Еспресо.



Отмечается, что вся сеть будет состоять из 12 тысяч спутников, однако в Комиссии потребовали от SpaceX запуск 4425 спутников в течение шести лет. На сегодня, компания смогла запустить только 2 спутника.



В случае успеха система Starlink сможет обеспечить доступ в сеть интернет из тех уголков планеты, где сейчас связь отсутствует вообще. В SpaceX при этом добавили, что скорость соединения будет составлять 1 Гб/сек.



По прогнозам, в случае, если к 2025 году проект будет иметь всего лишь 40 миллионов подписчиков, это позволит компании получать 30 миллиардов долларов ежегодно. Эти деньги должны окупить расходы на проведение исследований и разработку космических аппаратов.



Источник: http://zi.dn.ua