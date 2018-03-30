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Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии

30.03.2018 19:30
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Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии

Посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля — Юлии, которая пришла в сознание после отравления. Об этом посольство написало в своем Twitter. Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления отца и ее самой.

«Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968», — говорится в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, отравление, шпионаж
 
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