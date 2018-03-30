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Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ

30.03.2018 18:05
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Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ

Мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, потерял в огне двух дочерей. Как написала в Instagram его супруга, Михаил до сих пор находится в больнице.

Отмечается, что он единственный, кто выжил из запертых в кинозале, поскольку сам бросился за помощью, передает Обозреватель.

"25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", — рассказала Ольга.

Вероятно, ее рассказ основан на словах супруга.

Она отмечает, что ни аварийной тревоги, ни каких-либо предупреждений не было. Мужчины действительно заперли дверь и вещами заткнули все щели, решив внутри дожидаться прибытия пожарных.

"Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную в воде. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание... Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Все, кто там был, там и остался... Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада", — написала Ольга.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар
 
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