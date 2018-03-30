- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов18:20
- Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ18:05
- Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля16:46
- Уже через 10 – 15 лет: мир предупредили о неизбежности начала новой войны12:50
- Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия12:38
- Трамп намерен вывести войска из Сирии11:15
Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ
Мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, потерял в огне двух дочерей. Как написала в Instagram его супруга, Михаил до сих пор находится в больнице.
Отмечается, что он единственный, кто выжил из запертых в кинозале, поскольку сам бросился за помощью, передает Обозреватель.
"25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", — рассказала Ольга.
Вероятно, ее рассказ основан на словах супруга.
Она отмечает, что ни аварийной тревоги, ни каких-либо предупреждений не было. Мужчины действительно заперли дверь и вещами заткнули все щели, решив внутри дожидаться прибытия пожарных.
"Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную в воде. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание... Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Все, кто там был, там и остался... Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада", — написала Ольга.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар
- Спасатель раскрыл страшную правду о пожаре в Кемерово
- После Кемерово: что делать в случае пожара
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим
- Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор
- Озвучены окончательные данные о погибших на пожаре в Кемерово: опознано меньше половины
- Порошенко выразил соболезнования близким погибших в Кемерово и Сирии
- Первый день перемирия: у сил АТО - потери07:30
- У Донецкой фильтровальной станции – обстрелы и охота на беспилотники ОБСЕ07:15
- Ходаковский: Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Показать, где сидят главные диверсанты?07:00
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- Первый день перемирия: у сил АТО - потери07:30
- У Донецкой фильтровальной станции – обстрелы и охота на беспилотники ОБСЕ07:15
- Ходаковский: Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Показать, где сидят главные диверсанты?07:00
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»