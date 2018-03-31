- НАТО: Мы не можем игнорировать факт нарушения Россией международного права10:04
- Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно08:54
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов18:20
- Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ18:05
- Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля16:46
- Уже через 10 – 15 лет: мир предупредили о неизбежности начала новой войны12:50
НАТО: Мы не можем игнорировать факт нарушения Россией международного права
Североатлантический альянс вернется к "привычному сотрудничеству" с Россией после того, как Москва начнет соблюдать международное право. Об этом заявил чешский генерал, глава военного комитета НАТО Петр Павел.
По его словам, подход НАТО к России основывается на "политике сдерживания и обороны", а также на готовности к диалогу. При этом Павел отметил, что отношения между альянсом и Россией ухудшаются из-за отсутствия доверия. Он назвал поведение российской стороны "безответственным" и указал на меры, которые Россия должна принять для восстановления прежнего сотрудничества с НАТО.
"Речь идет о повышении предсказуемости и снижении рисков. Мы хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избегать конфронтации, но мы не можем игнорировать факт нарушения Россией международного права", - подчеркнул генерал. В качестве примеров нарушения международного права Россией Павел привел отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины и кибератаки. В ответ на эти действия НАТО укрепляет позиции в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, добавил генерал.
Ранее НАТО сократило размер российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. "Это посылает России четкий сигнал о том, что за неприемлемым и опасным поведением последует расплата. Это также связано с отсутствием конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери", - говорилось в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, 27 стран, в том числе США, Канада, Франция, Германия и Украина, заявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.
28 марта в Госдепартаменте заявили, что отношения США и России улучшатся, если Россия возьмет на себя ответственность за отравление Скрипаля. "Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность", - сказала тогда представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она назвала высылку дипломатов "крупнейшим единовременным выдворением россиян в истории США".
Напомним, что член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко прокомментировала "зеркальный ответ" России на высылку Украиной дипломатов РФ.
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы около 1,5 миллиона человек).
Теги: Украина, Россия, НАТО, агрессия
- Украина выиграла тендер НАТО на поставку самолетов
- Россия объяснила, почему охладела к совместному проекту АН-70 с Украиной
- Азаров требует от России справедливой цены на газ
- Эксперт: переговоры по газовому консорциуму напрямую зависят от кредита МВФ
- Украина настаивает на законности реэкспорта российского газа из Европы
- Правительство намерено помириться с Vanco Prykerchenska
- Четыре авто и трех взяткодателей задержали на донбасских пунктах пропуска12:12
- Власть не замечает разрушенный войной поселок Пески (ВИДЕО)12:01
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщают о проблемах со стороны Донецка 11:51
- Страшная смерть на Луганщине: появились подробности11:32
- Между молотом и наковальней: "документы" от "ДНР" стали кошмаром для жителей неподконтрольной территории11:31
- Взрывы прокатились по Луганщине11:14
- Опасность взрыва: в Мариполе эвакуировали детей (ВИДЕО)10:54
- Вертолет и стрельба: десантно-штурмовые войска показали себя в зоне АТО (ВИДЕО)10:49
- На Донетчине сдался очередной боевик10:43
- В Макеевке на пожаре пострадал человек10:30
- Четыре авто и трех взяткодателей задержали на донбасских пунктах пропуска12:12
- Власть не замечает разрушенный войной поселок Пески (ВИДЕО)12:01
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщают о проблемах со стороны Донецка 11:51
- Декларации о доходах украинской власти: миллионы Порошенко11:45
- Страшная смерть на Луганщине: появились подробности11:32
- Между молотом и наковальней: "документы" от "ДНР" стали кошмаром для жителей неподконтрольной территории11:31
- Взрывы прокатились по Луганщине11:14
- Опасность взрыва: в Мариполе эвакуировали детей (ВИДЕО)10:54
- Вертолет и стрельба: десантно-штурмовые войска показали себя в зоне АТО (ВИДЕО)10:49
- На Донетчине сдался очередной боевик10:43
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга