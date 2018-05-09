Американка после клинической смерти начала разговаривать с мертвыми

09.05.2018 19:10

Пережив клиническую смерть, американка сообщила, что у не появилась связь с представителями потустороннего мира.

По информации, у нее было сильное кровоизлияние в мозг, что привело к клинической смерти. Женщина рассказала, что в царстве вечности она чувствовала себя превосходно: боли исчезли, не было беспокойства о родных, она ощущала, что все еще остается с ними. Кроме того, женщина увидела своего отца, который погиб десять лет назад. Он остановил ее и сказал вернуться, так как ее время не пришло. После этой встречи американка стала доверять духам и общаться с ними.

Источник: https://donpress.com