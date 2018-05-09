NASA: 18 мая мимо Земли пронесется гигантский астероид JPL 8

09.05.2018 17:20

Аэрокосмическое управление США предупредило мировое сообщество об устрашающем небесном теле, размером с футбольное поле.

Отмечается, что уже через десять дней «великан» промчится возле Голубой планеты. Специалисты NASA отмечают, что утром 18 мая на земной орбите появится астероид-гигант. В космическом агентстве отмечают, что на этот раз «космический исполин» не столкнется с Землей и пронесется мимо нее на безопасном расстоянии.

Источник: https://donpress.com