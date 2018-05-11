Маршал собирается воевать на Донбассе

11.05.2018 10:55

Российский музыкант Александр Маршал (Миньков, - ред.) заявил о том, что готов взять в руки оружие и защищать Донбасс. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление от певца прозвучало на концерте в честь Дня Победы в Луганске.



По словам музыканта, он восхищается тем, как местные жители держатся, несмотря ни на что, и выразил готовность «если нужно будет», взять оружие и пойти на войну. Во время концерта Маршал также отметил, что он «сердцем и душой» с жителями Луганска. Больше года назад Маршал был внесен в базу «Миротворца».



Минькова обвинили в незаконном пересечении украинской границы, а также открытом оправдании российской агрессии. Певец неоднократно приезжал на Донбасс и принимал участие в различных концертах.